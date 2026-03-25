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Cina, e-commerce in crescita nei primi due mesi dell’anno

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Mar 25, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’e-commerce cinese ha registrato una crescita costante nei primi due mesi del 2026, mentre i consumi digitali sono rimasti solidi, come ha riferito oggi il ministero del Commercio.

Con l’entrata in vigore delle politiche a sostegno dei consumi nel settore dell’e-commerce, le vendite al dettaglio online complessive di beni e servizi sono aumentate del 9,2% su base annua tra gennaio e febbraio, ha riferito il ministero, citando i dati dell’Ufficio nazionale di statistica.

Tra i principali prodotti monitorati, si sono distinti i prodotti smart, con le vendite al dettaglio online di occhiali “intelligenti” e robot lavavetri che hanno registrato un incremento rispettivamente del 183,5% e del 130,8%.

I dati del ministero mostrano inoltre una crescita costante dei prodotti agricoli, con vendite al dettaglio online aumentate del 17,6% nei primi due mesi.

Tra gennaio e febbraio, le principali piattaforme e-commerce per l’importazione hanno registrato un aumento del 7,6% delle vendite. Tra gli articoli più popolari figurano il salmone islandese, i durian thailandesi e la carne bovina brasiliana, ha riferito il ministero.

Foto: Xinhua
(ITALPRESS).

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