Esplosione a Catania, sindaco Trantino “Un disperso e 30 sfollati”

CATANIA (ITALPRESS) – Non sono feriti gravemente i tre dipendenti di Catania Rete Gas intervenuti prima dell’esplosione di via Galermo. Lo ha dichiarato il sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino, sottolineando che “sono feriti per fortuna in maniera lieve”. “Ma c’è ancora una persona da trovare, un privato che stiamo cercando di rintracciare. Non sappiamo se si trova sul posto o se si era allontanato. Ha il telefono spento”, spiega Trantino, che si è recato nella zona dell’esplosione per una fuga di gas dalla rete cittadina in via Galermo, nel quartiere di san Giovanni Galermo, dove è crollata una palazzina di tre piani dello Iacp. “È stato compiuto un gran lavoro in sinergia tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Forze dell’ordine e tecnici della rete gas. Tutti quanti hanno reagito come si aspetta in questi casi”, aggiunge. Trantino smentisce la notizia inizialmente data della presenza di 1.500 sfollati. “Per fortuna è destituita di fondamento. Originariamente mi avevano parlato di 1.500 persone, ma sono 30 quelli a cui dovremo trovare un riparo. Molti sono andati dai familiari, quindi non ho contezza del numero totale delle persone che sono andate via da casa, ma sono 30 quelli a cui dobbiamo trovare alloggio”. xo5/vbo