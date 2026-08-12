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Enoturismo, 18 milioni di italiani scelgono il viaggio del gusto

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Ago 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – L’enoturismo conquista sempre più spazio nelle vacanze degli italiani, anche quando il viaggio non nasce con l’obiettivo principale di scoprire il vino. A fotografare il fenomeno è il nuovo Rapporto “Gli italiani e le esperienze enoturistiche”, curato da Roberta Garibaldi con Ascovilo e The Data Appeal Company. Il turismo enogastronomico coinvolge oggi circa 18 milioni di italiani, 4,5 milioni in più rispetto al 2024. A cambiare è anche la geografia dei desideri: Cinque Terre e Salento guidano la classifica delle mete più ambite, con il 20%, seguiti da Chianti, Costiera Amalfitana ed Etna. Seguono Montepulciano, Montalcino, MonLanghe-Barolo e Gallura. Il dato rivela un nuovo modo di vivere l’enoturismo: il vino diventa una componente della vacanza, capace di collegare mare, entroterra, gastronomia e paesaggio. Nella scelta della destinazione pesano soprattutto rapporto qualità-prezzo, bellezza del paesaggio rurale e prossimità geografica. Per scegliere una cantina, invece, il paesaggio è il primo criterio, seguito da qualità-prezzo e vicinanza. La qualità e notorietà dei vini si fermano al 60%.

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