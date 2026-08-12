IN EVIDENZA

Idrogeno rinnovabile, incentivi per 400 milioni all’anno

Di

Ago 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il via al nuovo meccanismo nazionale di sostegno alla produzione di idrogeno rinnovabile e bioidrogeno, mettendo a disposizione fino a 400 milioni di euro l’anno. La misura punta a rafforzare la filiera italiana e ad accelerare la decarbonizzazione dell’industria e dei trasporti pesanti, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di neutralità climatica al 2050. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin spiega che l’obiettivo è creare condizioni favorevoli per nuovi investimenti industriali, rafforzando sicurezza energetica e competitività. Gli incentivi riguarderanno sia l’idrogeno verde prodotto attraverso elettrolisi, sia il bioidrogeno ottenuto da biomasse, biogas o biometano. L’accesso avverrà tramite procedure pubbliche competitive, con gare almeno semestrali dal 2026 al 2029. Le graduatorie premieranno i progetti che offriranno il maggiore ribasso rispetto al prezzo massimo fissato a base d’asta, privilegiando quindi le iniziative capaci di produrre idrogeno al minor costo.

gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Incendi in Piemonte, vigili del fuoco impegnati sui fronti ancora attivi

Ago 12, 2026
IN EVIDENZA

Tg News – 12/8/2026

Ago 12, 2026
IN EVIDENZA

A luglio rallenta l’inflazione

Ago 12, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Incendi in Piemonte, vigili del fuoco impegnati sui fronti ancora attivi

Ago 12, 2026
TOP NEWS

Eav, Diamantini “Qualità del servizio e sicurezza priorità, a settembre più treni”

Ago 12, 2026
TOP NEWS

Liguria, archiviata inchiesta su Toti. Gip “Elementi non idonei a condanna”

Ago 12, 2026
TOP NEWS

Trump “Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz e lo manterremo”

Ago 12, 2026