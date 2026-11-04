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Electrolux, Urso “Non licenziamenti ma investimenti, vince il lavoro di squadra”

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Nov 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo raggiunto l’obiettivo: un accordo che tutela i lavoratori e salvaguarda tutti gli stabilimenti di Electrolux in Italia, con oltre 100 milioni di euro di investimenti per garantire prospettive produttive di lungo periodo”. Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, annunciando il raggiungimento di un’intesa sul nuovo piano industriale di Electrolux, al termine di 30 ore di confronto serrato al Mimit con l’azienda e le organizzazioni sindacali.

sat/gtr
(Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

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