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“Alessandria Barocca”: domenica 8 novembre a Palatium Vetus un concerto-racconto su Liszt

DiRaimondo Bovone

Nov 4, 2026 , , , , , , ,
Il musicologo Gastòn Fournier-Facio, protagonista a Palatium Vetus

Domenica 8 novembre, alle ore 21, presso la Sala del Broletto di Palatium Vetus, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed il Comune di Alessandria, ci sarà il concerto/racconto dal titolo “Le stanze di Liszt a Roma, in Vaticano, a Tivoli”, presentato da Gastón Fournier-Facio, musicologo, autore e protagonista della vita musicale internazionale.

Il pianista Simone Gragnani

Un libro, un itinerario nella vita del compositore, le suggestioni del pianoforte, con Simone Gragnani protagonista alla tastiera. Presentati nell’ambito della XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, per la promozione del presidente, dott. Matteo Costa, del direttore artistico, M° Daniela Demicheli, e del segretario artistico Marcello Bianchi. INGRESSO LIBERO

INFO – Prenotazione consigliata, da effettuare via e-mail all’indirizzo
[email protected] oppure tramite WhatsApp
al numero 347-0867632.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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