“Alessandria Barocca”: domenica 8 novembre a Palatium Vetus un concerto-racconto su Liszt
Un libro, un itinerario nella vita del compositore, le suggestioni del pianoforte, con Simone Gragnani protagonista alla tastiera. Presentati nell’ambito della XVII edizione del Festival Internazionale “Alessandria Barocca e non solo…”, per la promozione del presidente, dott. Matteo Costa, del direttore artistico, M° Daniela Demicheli, e del segretario artistico Marcello Bianchi. INGRESSO LIBERO
INFO – Prenotazione consigliata, da effettuare via e-mail all’indirizzo
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