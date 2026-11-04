IN EVIDENZA

Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, Mattarella all’Altare della Patria

Di

Nov 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria.
Il capo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati in Piazza Venezia, accompagnato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.
All’Altare della Patria erano presenti il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, i vertici di Forze armate e di Polizia.

sat/gtr
(fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

4 novembre, le Frecce Tricolori sorvolano Montecitorio

Nov 4, 2026
IN EVIDENZA

Blitz della Polizia sul litorale Romano, 4 arresti e 5 denunce

Nov 4, 2026
IN EVIDENZA

Electrolux, Urso “Non licenziamenti ma investimenti, vince il lavoro di squadra”

Nov 4, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

4 novembre, le Frecce Tricolori sorvolano Montecitorio

Nov 4, 2026
IN EVIDENZA

Giornata Unità Nazionale e Forze Armate, Mattarella all’Altare della Patria

Nov 4, 2026
IN EVIDENZA

Blitz della Polizia sul litorale Romano, 4 arresti e 5 denunce

Nov 4, 2026
IN EVIDENZA

Electrolux, Urso “Non licenziamenti ma investimenti, vince il lavoro di squadra”

Nov 4, 2026