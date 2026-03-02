Dubai, Rocca “Tranquillo per i nostri connazionali, grande lavoro del Consolato”





ROMA (ITALPRESS) – “Non ho parlato con il questore di Roma in queste ore, ma so comunque attraverso l’unità di crisi che sono seguiti, anche i ragazzi di Cisterna stavano lì per una gara di pallacanestro, insomma, queste prime ore sono ore che hanno ovviamente messo ansia, angoscia, però mi sembra che il consolato, l’ambasciata stanno facendo un grande lavoro, su questo mi sento sufficientemente tranquillo, è ovvio che sarò più tranquillo nel momento in cui ci sara’ un cessate il fuoco e un pieno rispetto del diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione della “Casa della Comunità” di Montesacro. xc3/vbo/mca2