IN EVIDENZA

Difesa, Folgiero “Filiera che crea occupazione e tecnologia”

Di

Giu 24, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Creiamo un collegamento tra le filiere della difesa e di tutte quelle di Confindustria. Una filiera che crea occupazione, ma anche tecnologia; Fincantieri su questa su questa logica è un po’ una prova vivente di quanto la filiera della difesa, per esempio nella subacquea, validi tecnologie che poi sono un asset duale sulle adiacenze non difesa e che quindi sono una forza e una ricchezza del Paese”. Lo afferma Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore Generale, Fincantieri, in occasione dell’evento “Connext Filiere. Aerospazio, Difesa e Sicurezza” organizzato da Confindustria.

xb1/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Salini “Tra Europa e Stati Uniti asse strutturale nonostante Trump”

Giu 24, 2026
IN EVIDENZA

Narcotraffico a Roma, altri sei arrestri dopo blitz di fine maggio

Giu 24, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: premiata la Neurologia per la cura dell’ictus acuto

Giu 24, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

La campionessa in carica Jones, Bronzetti e Grant al 37° “Palermo Ladies Open”

Giu 24, 2026
IN EVIDENZA

Difesa, Folgiero “Filiera che crea occupazione e tecnologia”

Giu 24, 2026
IN EVIDENZA

Salini “Tra Europa e Stati Uniti asse strutturale nonostante Trump”

Giu 24, 2026
IN EVIDENZA

Narcotraffico a Roma, altri sei arrestri dopo blitz di fine maggio

Giu 24, 2026