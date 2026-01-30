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De Luca “Io a destra o a sinistra? Chiedete a loro se vengono con me”

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Set 30, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “È meglio chiedere al centrodestra o al centrosinistra se vengono con me piuttosto che a me se vado con loro: in questo momento, mentre noi su questo fronte non ci agitiamo, a ogni riunione o seduta spiritica che fanno gli altri io vengo evocato in continuazione; è ovvio quindi che è un problema che non ci appartiene”. Lo afferma il leader di Sud chiama nord Cateno De Luca a margine di una conferenza nella sala stampa dell’Ars. “Noi stiamo costruendo la strategia di destrutturazione, cercando di prendere il meglio dal centrodestra e dal centrosinistra, e sta funzionando – continua De Luca -. Chi ragiona con i pregiudizi, che spesso sono alibi per cercare di far prevalere i beceri personalismi, non vuole bene a questa terra: io invece parto dal presupposto che oggi bisogna avere una visione che vada oltre gli steccati. Per me ci sono le condizioni per far attecchire la profezia di Sturzo della Sicilia al di là dei partiti”.

xd8/col5/gsl

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