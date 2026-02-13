IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Varchi “Contributo insostituibile”

Di

Feb 13, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La memoria è un segmento importantissimo della politica: lo sa bene la destra palermitana e siciliana, che da vent’anni si avvale del contributo insostituibile della Fondazione dedicata a Pippo e Marzio Tricoli, due uomini che hanno tracciato una linea importantissima nella politica siciliana e palermitana riuscendo a unire intere generazioni sotto i simboli della destra italiana; il loro passaggio su questa terra è stato più breve di quanto tutti noi avremmo voluto, ma il segno è veramente eterno”. Così Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia, a margine della celebrazione dei 20 anni della Fondazione Tricoli.
xd8/fsc/mca3

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 14 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Schifani “Grazie a nome di tutti i siciliani”

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Polizzotto “Il libro un omaggio a Giuseppe e Marzio”

Feb 13, 2026

Ti sei perso...

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 14 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 13, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Varchi “Contributo insostituibile”

Feb 13, 2026
TOP NEWS

Cina, procede a ritmi serrati la costruzione del campus di quattro università

Feb 13, 2026
IN EVIDENZA

20 anni Fondazione Tricoli, Schifani “Grazie a nome di tutti i siciliani”

Feb 13, 2026