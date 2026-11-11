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Da New York a Chicago, il Salone del Mobile promuove il futuro del design italiano

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Nov 11, 2026


CHICAGO (ITALPRESS) – Da New York a Chicago il Salone del Mobile di Milano porta negli Stati Uniti il futuro del design italiano. Due tappe strategiche per rafforzare il dialogo con il mercato americano e intercettare nuove opportunità per le imprese del Made in Italy. Gli Stati Uniti rappresentano un mercato strategico: nel 2025 hanno assorbito 1,62 miliardi di euro di esportazioni italiane nel settore arredamento. Al centro del tour, il debutto di Salone Contract e il ritorno di Euroluce, due appuntamenti che caratterizzeranno la 65esima edizione del Salone, dal 13 al 18 aprile 2027.
f11/mgg/gsl

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