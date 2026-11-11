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Cinema & Spettacoli Magazine – 11/11/2026

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Nov 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Scrooge e gli spiriti del Natale”, il ritorno di Johnny Depp
– “Godzilla Minus Zero”, torna il re dei mostri
– “Il rumore delle cose nuove”, il nuovo film di Paolo Genovese
– “Un weekend artificiale”, torna Leonardo Pieraccioni
mgg/gtr

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