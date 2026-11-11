Canale di Panama, cresce il traffico merci





ROMA (ITALPRESS) – Il Canale di Panama da ottobre 2025 a settembre 2026 ha registrato una crescita sia nel numero di transiti navali che nel tonnellaggio. Nel dettaglio o transiti sono stati 13.951, in aumento del 4,1 per cento rispetto ai 13.404 dell’anno fiscale 2025. La crescita è stata trainata dai segmenti di trasporto marittimo di energia e dalle ottime prestazioni delle navi portacontainer. Nel corso dell’anno fiscale 2006, il volume di merci trasportate ha raggiunto i 521 milioni di tonnellate, secondo il Sistema di Misurazione Universale del Canale di Panama, con un incremento del 6,5 per cento rispetto ai 489,2 milioni di tonnellate dell’anno precedente. Il fatturato totale ha raggiunto i 6,6 miliardi di dollari, con un incremento del 16,6 per cento rispetto all’anno fiscale precedente. Secondo l’Autorità del Canale di Panama, questi dati riflettono una solida disciplina finanziaria e sosterranno gli investimenti in progetti strategici.

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