Confimprese, il mondo del retail sempre più attento a sostenibilità e inclusione

Mar 10, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Il retail guarda con sempre maggiore attenzione alla sostenibilità sociale e di governance: è quanto emerge dall’annuale ricerca “Trend di sostenibilità nel retail” condotta da Confimprese con partner Global Strategy, illustrato nel corso di un convegno organizzato dall’associazione a Milano. Nello specifico, il 73% delle aziende punta sulla parità di genere e attua politiche di assunzione con questa finalità; sul fronte della sostenibilità ambientale, invece, il 72% dei retailer si concentra su soluzioni di efficientamento nei punti vendita.
