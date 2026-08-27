Commercio Ue, Stati Uniti e Cina i principali partner nel secondo trimestr

ROMA (ITALPRESS) – I principali partner commerciali dell’Ue per gli scambi di beni nel secondo trimestre 2026 sono stati Stati Uniti e Cina. Lo afferma l’Ufficio statistico dell’Unione europea, Eurostat. Tra aprile e giugno, l’Ue ha importato merci per 701 miliardi di euro ed esportato per 680 miliardi, con aumenti rispettivamente del 10% e del 5,4% rispetto al trimestre precedente. Anche su base annua, sia le importazioni sia le esportazioni sono cresciute. La Cina si conferma il principale fornitore dell’Unione, con importazioni pari a 153 miliardi. Al secondo posto ci sono gli Stati Uniti, Seguono Regno Unito, Svizzera e Turchia. Rispetto al secondo trimestre del 2025, sono aumentati gli acquisti dall’America e dalla Cina. Sul fronte delle esportazioni, invece, Washington resta la principale destinazione per i prodotti europei: nel trimestre l’Ue ha venduto beni agli Stati Uniti per 127 miliardi di euro. La Cina si è fermata a 50 miliardi, confermandosi comunque tra i principali mercati di sbocco per le merci europee.

gsl