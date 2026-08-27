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Tg News – 27/8/2026

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Ago 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– È morto Ratko Mladic, il ‘macellaio di Srebrenica’
– Alluvione in Nepal, sale il bilancio dei morti e si cercano tre italiani
– Mosca minaccia Londra e Parigi sulle truppe in Ucraina
– Tenta di avvelenare lo zio per l’eredità, arrestata 38enne
– Insegue e travolge gli scippatori in SUV a Torino
– Caso Ranucci, dai PM i presunti esecutori dell’attentato
– Addio all’attore Tim Curry, volto iconico del Rocky Horror e di IT
– Elezioni FIFA, la FIGC ritira il sostegno a Infantino e si schiera con la UEFA
– Minori, Moratti: “Sì a normativa su uso dei social, ma educazione prima di tutto”
– Previsioni 3B Meteo 28 Agosto
azn

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