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Tg Economia – 27/8/2026

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Ago 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Commercio Ue, Stati Uniti e Cina i principali partner
– Scuola, pesano i rincari per le famiglie
– Pensioni, a settembre conguagli e trattenute nel cedolino Inps
– Superbonus e rendita catastale, al via i controlli del Fisco

abr/mgg/gsl

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