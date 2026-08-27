Tg Economia – 27/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Commercio Ue, Stati Uniti e Cina i principali partner– Scuola, pesano i rincari per le famiglie– Pensioni, a settembre conguagli e trattenute nel cedolino Inps– Superbonus e rendita catastale, al via i controlli del Fisco

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