Tg Economia – 27/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Commercio Ue, Stati Uniti e Cina i principali partner
– Scuola, pesano i rincari per le famiglie
– Pensioni, a settembre conguagli e trattenute nel cedolino Inps
– Superbonus e rendita catastale, al via i controlli del Fisco
– Commercio Ue, Stati Uniti e Cina i principali partner
– Scuola, pesano i rincari per le famiglie
– Pensioni, a settembre conguagli e trattenute nel cedolino Inps
– Superbonus e rendita catastale, al via i controlli del Fisco
abr/mgg/gsl