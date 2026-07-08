Festino, Lorefice “Dobbiamo accogliere il messaggio di Santa Rosalia”





PALERMO (ITALPRESS) – “Credo che abbia ancora molto da dirci Santa Rosalia, per la nostra città, alla quale lei è molto legata. Dobbiamo essere capaci di accogliere il suo messaggio, ossia recuperare un senso comunitario della vita, perché possiamo avere una rinascita”. Così l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, intervenuto a margine della presentazione dei festeggiamenti per il 402° Festino di Santa Rosalia. “Voglio sottolineare che ci sia bisogno di una rinascita dell’interiorità e della coscienza – prosegue Lorefice -, perché noi possiamo contribuire alla rinascita di Palermo, a maggior ragione in tempi così complessi. Oggi il messaggio di Rosalia può aiutarci, si tratta di un momento di festa che ci faccia però recuperare motivazioni più profonde, riconsegnando una città che abbia un nuovo senso di corresponsabilità”. xi6/vbo/mca3