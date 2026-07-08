Cinema & Spettacoli Magazine – 8/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Robin Hood – Il prezzo del sangue” con Hugh Jackman
– “L’Hangar rosso”, un film di Juan Pablo Sallato
– “L’ultima missione: Project Hail Mary” su Prime Video con Ryan Gosling
– Physical Italia: da 100 a 1 dall’11 settembre su Netflix
mgg/gtr
– “Robin Hood – Il prezzo del sangue” con Hugh Jackman
– “L’Hangar rosso”, un film di Juan Pablo Sallato
– “L’ultima missione: Project Hail Mary” su Prime Video con Ryan Gosling
– Physical Italia: da 100 a 1 dall’11 settembre su Netflix
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