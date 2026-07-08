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Paolini eliminata nei quarti a Wimbledon

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Lug 8, 2026

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Si ferma nei quarti di finale il cammino di Jasmine Paolini a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sull’erba dell’All England Club. La 30enne toscana, numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, cede per 6-3 6-2 sul Centre Court di fronte all’ucraina Marta Kostyuk, numero 13 Wta e 12 del tabellone.
Per Paolini sfuma così la seconda semifinale nel Major londinese dopo essere arrivata fino in fondo nel 2024, battuta poi da Barbora Krejcikova nell’ultimo atto. Eguaglia invece il suo miglior risultato in uno Slam la 24enne ucraina, capace di raggiungere la semifinale anche all’ultimo Roland Garros, dove è stata poi battuta dalla futura campionessa Mirra Andreeva. La Kostyuk proverà ora a spingersi fino alla finale a patto di battere una fra Linda Noskova ed Elise Mertens.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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