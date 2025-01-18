Cina, investimenti ferroviari in aumento nel periodo gennaio-agosto





ROMA (ITALPRESS) – Gli sforzi di costruzione ferroviaria in Cina hanno registrato progressi costanti nei primi otto mesi del 2025, con investimenti in beni fissi in aumento del 5,6 per cento su base annua. Lo rende noto China State Railway Group. Da gennaio ad agosto gli investimenti in beni fissi nel settore ferroviario hanno raggiunto i 504,1 miliardi di yuan (circa 60,18 miliardi di euro). Questo investimento ha svolto un ruolo significativo nel guidare gli investimenti complessivi del Pese e ha dato nuovo impulso agli sforzi per espandere la domanda interna e sostenere la ripresa dell’economia cinese. I progetti ferroviari in tutto il Paese hanno registrato un progresso costante quest’anno. Nella prima metà del 2025 sono stati messi in funzione 301 km di nuove linee, mentre i lavori preparatori per la costruzione di tratte aggiuntive hanno registrato solidi progressi.

sat/azn