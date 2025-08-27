IN EVIDENZA

“Ciak si Vola”, l’installazione ITA Airways alla Mostra di Venezia

Ago 27, 2025


VENEZIA (ITALPRESS) – Un’installazione per creare occasioni di incontro con partner e professionisti del settore, coinvolgere il pubblico e consolidare il proprio impegno a sostegno della cultura e dell’eccellenza italiana. E’ “Ciak si Vola”, lo stand con cui Ita Airways è presente all’82esima Mostra del Cinema di Venezia, di cui è Official Airline Carrier.
“Ciak si Vola” è composta da due Cubi allestiti per finalità differenti: in uno si propone un’esperienza interattiva e immersiva ispirata al tema del volo e al mondo del cinema; nell’altro è presente una postazione da cui viene trasmesso in diretta il programma “Welcome on board” che racconta curiosità, fatti e notizie dalla Biennale
(video in collaborazione con ITA Airways)

IN EVIDENZA

Ago 27, 2025