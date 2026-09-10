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Charlie Kirk, Cavedagna “Vogliamo ricordarlo perché era un conservatore”

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Set 10, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Vogliamo ricordare Charlie Kirk perché era un conservatore e perchè c’è chi cerca di tappare la bocca ai conservatori anche con modalità violente. Noi non ci faremo chiaramente intimidire da questo. Continueremo e porteremo avanti le nostre battaglie, lo faremo rispettando la parola degli altri e mai andando a ledere la libertà altrui. Pretendiamo che la nostra libertà sia tutelata, lo diciamo anche per tutti quei giovani che si stanno avvicinando, si sono avvicinati a Fratelli dell’Italia, al movimento dei conservatori”. Così l’eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna, in conferenza stampa a un anno dalla morte di Charlie Kirk, attivista e opinionista statunitense ucciso in una sparatoria durante un evento universitario nello Utah.
(ITALPRESS).

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