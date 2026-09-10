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Venezia, Martina Ferragamo porta al Lido il corto “Un passo alla volta”

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Set 10, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) -È stato presentato al Teatro La Fenice Un Passo alla Volta, il cortometraggio scritto da Martina Ferragamo e Simone Coppo e diretto da Coppo, con Martina Ferragamo, attrice e protagonista, Margherita Buy, attrice, Francesco Colella, attore, e Francesco Centorame, attore. Il film, tra realtà e sogno, racconta il confronto di Martina con l’eredità della propria famiglia e la ricerca della propria strada. A condurre la serata Gianni Canova, critico cinematografico e docente. Tra gli ospiti Sandy Powell, costumista, Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, Greta Scarano, attrice, Tiziana Rocca, organizzatrice di eventi, e Anna Valle, attrice e Miss Italia 1995, oltre a numerosi protagonisti del cinema, della moda e della cultura.
xr7/mgg/gtr (video di Federica Polidoro)

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