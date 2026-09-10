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Charlie Kirk, flashmob di Ecr. Fidanza “Monito per le future generazioni”

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Set 10, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Kirk ha fatto del confronto con gli altri la cifra del suo impegno. Il suo esempio è un monito per le future generazioni a confrontarsi con l’avversario senza trascendere nella violenza politica. Si possono avere posizioni opposte ma bisogna far prevalere l’amore per la persona umana”. Così il capodelegazione di FdI-Ecr Carlo Fidanza, promotore di un flsh mob a un anno dalla morte di Charlie Kirk, attivista e opinionista statunitense ucciso in una sparatoria durante un evento universitario nello Utah.
(ITALPRESS).
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