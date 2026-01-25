IN EVIDENZA

Centenario Rauti, la figlia Isabella “Visione profetica, ancora attuale”

Di

Set 25, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “A novembre ricorre il centenario della nascita di mio padre, Pino Rauti. Stiamo organizzando una serie di eventi che andranno oltre la fine di quest’anno, a Roma ci sarà la presentazione alla Camera degli atti con i discorsi parlamentari e politici. Ancora oggi emergono tanti spunti e temi di attualità, perché ha avuto una visione profetica, al punto da risultare a volte inattuale nel suo tempo e molto attuale oggi”. Così Isabella Rauti, figlia di Pino e sottosegretaria alla Difesa, ricorda il padre nel corso di un convegno organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli a Palermo.
xd8/mgg/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Varchi “Celebriamo sue idee, un unicum nel panorama politico”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Tricoli “A Palermo omaggio doveroso a leader carismatico”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Cannella “Intuì le sfide del presente”

Set 25, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Varchi “Celebriamo sue idee, un unicum nel panorama politico”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Tricoli “A Palermo omaggio doveroso a leader carismatico”

Set 25, 2026
IN EVIDENZA

Centenario Rauti, Cannella “Intuì le sfide del presente”

Set 25, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 26 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 25, 2026 Raimondo Bovone