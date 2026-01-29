CDP e Confindustria insieme per le imprese, a Torino la sesta tappa del roadshow

IN EVIDENZA

Gen 29, 2026


TORINO (ITALPRESS) – Sostenere gli investimenti in transizione ecologica e innovazione, il rilancio del Mezzogiorno, l’imprenditoria giovanile, l’abitare sostenibile, i nuovi strumenti di finanza alternativa e accesso al credito: sono tra i principali punti di “Insieme per il futuro delle imprese”, roadshow promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, che ha vissuto la sua sesta tappa a Torino, al Centro Congressi dell’Unione Industriali. Presentato nell’occasione il nuovo accordo di collaborazione tra le due Istituzioni, con gli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale.
