IN EVIDENZA

Innovazione nei Pronto Soccorso, riconoscimento nazionale per l’ASP di Siracusa

Di

Gen 29, 2026


SIRACUSA (ITALPRESS) – Nuovo riconoscimento nazionale per l’ASP di Siracusa. Nell’ambito di PA OK! Insieme per creare valore pubblico, l’azienda sanitaria aretusea è stata premiata per il progetto PS SMART – Pronto Soccorso Trasparente, Connesso e Umano, un’iniziativa selezionata tra oltre 300 candidature dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez e SDA Bocconi per la sua capacità di trasformare i servizi sanitari attraverso le opportunità del Pnrr. Tre i pilastri del progetto, premiato nel corso di un evento allo Spazio Fare del Mercato Centrale a Roma: il PS tracking, un monitoraggio dell’intero percorso del paziente al pronto soccorso; la telemedicina per gli over 65 fino a 30 giorni dalle dimissioni; un dashboard per il personale, in modo da avere in tempo reale la situazione all’interno del pronto soccorso.
fsc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

CDP e Confindustria insieme per le imprese, a Torino la sesta tappa del roadshow

Gen 29, 2026
IN EVIDENZA Politica Video

Iran, Tajani: “Consenso UE su pasdaran terroristi, ma dialogo aperto”

Gen 29, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Lavoro, arrangiarsi con la ‘Gig economy’: nell’UE 28 milioni di addetti

Gen 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Ucraina, Trump “Putin ha accettato di non attaccare per una settimana”

Gen 29, 2026
TOP NEWS

Italia-Emirati Arabi, Ghribi (GSD-GKSD) incontra Mattarella a Dubai

Gen 29, 2026
TOP NEWS

Cina, cresce il commercio con l’estero nella regione dello Xinjiang

Gen 29, 2026
IN EVIDENZA

CDP e Confindustria insieme per le imprese, a Torino la sesta tappa del roadshow

Gen 29, 2026