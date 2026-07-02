Paganelli “Fair Play Menarini celebra i valori che stanno dietro alle vittorie”





FIRENZE (ITALPRESS) – “Il Premio Internazionale Fair Play Menarini giunge al suo trentesimo anniversario: un lungo percorso durante il quale tanti campioni hanno raccontato le loro storie e, attraverso di esse, abbiamo potuto celebrare i valori che stanno dietro alle vere vittorie: l’etica, la lealtà, il rispetto dell’avversario e delle regole”. Lo ha detto Filippo Paganelli, membro del board della Fondazione Fair Play Menarini, in occasione del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini. “Quest’anno festeggiamo il 30esimo anniversario in grande stile, perché abbiamo davvero un panel di grandissimi campioni – ha aggiunto Paganelli – : oltre ottanta medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, fuoriclasse come Armand Duplantis, del calcio come Diego Milito e Gianfranco Zola, Gregorio Paltrinieri per il nuoto, Bebe Vio, simbolo di resilienza oltre che di sport, e Achille Polonara, simbolo di forza e resilienza della pallacanestro italiana. Davvero tantissimi esempi che rendono grande questa celebrazione e ci accompagneranno nel nostro cammino futuro”.

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