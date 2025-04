Catania, sequestrata marijuana nascosta in una plafoniera

CATANIA (ITALPRESS) – La polizia ha sequestrato a Catania, nel quartiere Librino, marijuana già suddivisa in 29 dosi pronte per la vendita. Nel corso dei servizi di controllo, gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si sono recati nei pressi di alcuni edifici di viale San Teodoro, dove in passato in più occasioni sono state trovate armi e sostanze stupefacenti. In particolare, giunti al dodicesimo piano di uno stabile, i cani antidroga “Maui” e “Ares” hanno segnalato insistentemente la possibile presenza di stupefacenti indirizzando gli agenti verso una lampada a parete presente sul pianerottolo, coperta da una plafoniera rotonda. I poliziotti hanno quindi smontato la lampada e al suo interno hanno trovato un sacchetto contenente varie bustine di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

(Fonte video: Polizia di Stato)