Russia, Urso “Su asset decisione giusta, presa con conforto del nostro Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Penso che la decisione che è stata presa con il conforto del nostro governo sia quella necessaria in questo momento”. Lo ha detto ad Atreju il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, prima del panel al quale è stato invitato a partecipare, esprimendosi sulle parole del ministro Salvini riguardo al fatto che l’UE stia scherzando con il fuoco rispetto agli asset russi. “Speriamo si giunga il prima possibile al cessate il fuoco, anzi meglio ancora a una pace che deve essere davvero giusta per tutti, innanzitutto per il popolo ucraino che è quello che ha sofferto in maniera drammatica l’invasione dell’esercito russo”.

