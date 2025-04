Cade una cabina dalla funivia del Monte Faito, quattro i morti

NAPOLI (ITALPRESS) – La funivia gestita da Eav che collega Castellammare di Stabia con il Monte Faito, nel pomeriggio si è fermata a causa di un guasto con diversi passeggeri a bordo.Almeno 16 le persone rimaste bloccate a ridosso della stazione della Circumvesuviana di Castellammare sono state imbragate e fatte scendere una alla volta dai Vigili del Fuoco. Sono in corso verifiche su un altro vagone, rimasto bloccato nei pressi della stazione a monte, dove non è chiaro se siano presenti o meno dei passeggeri. Secondo quanto si apprende dalle fonti dei soccorritori, la cabina rimasta bloccata dalle ore 15:00 di questo pomeriggio a causa di un guasto sarebbe poi caduta, con il bilancio della che è di quattro morti. Dalla cabina stati estratti 4 cadaveri e un ferito in condizioni molto gravi, mentre la persona che risultava inizialmente dispersa è stata ritrovata

trl/mca3/Italpress

(ITALPRESS)