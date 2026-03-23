Box auto trasformato in una raffineria di droga, arrestato 66enne a Torrevecchia

ROMA (ITALPRESS) – Sono dieci i pusher finiti nel mirino della Polizia di Stato nel corso di una serie di blitz scattati negli ultimi giorni tra centro e periferia di Roma. Tra gli arrestati, un 66enne romano intercettato dagli agenti del XIV Distretto Primavalle nella zona di Torrevecchia, dove aveva trasformato un box auto in una vera e propria raffineria della droga. L’attività investigativa ha fatto emergere un sistema organizzato con vedette e telecamere puntate su ingresso, vano scale e retro dello stabile. All’interno, un ambiente strutturato per la lavorazione della cocaina in crack, con strumenti e materiali specifici. La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione dell’uomo, anch’essa protetta da videosorveglianza, dove sono stati sequestrati circa 250 grammi di cocaina, una macchina sottovuoto e materiale per il confezionamento. Altri nove spacciatori sono stati arrestati in distinti interventi tra diverse zone della Capitale, tra cui Ponte Sisto, Ponte Milvio e Trastevere. Complessivamente sequestrate circa 300 dosi di stupefacenti e 4.000 euro in contanti. Tutti gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità giudiziaria.

tvi/mca3 (fonte video: Polizia di Stato)