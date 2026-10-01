Zonta Club Alessandria invita i bambini a sognare il futuro: domani e il 9 ottobre a Palatium Vetus

L’educazione è da sempre un pilastro della mission di Zonta Club Alessandria e l’anno sociale 2026-2027 si apre con una grande novità: per la prima volta il Club propone un progetto rivolto ai più piccoli, gli studenti delle classi III, IV e V delle elementari. Il progetto educativo “IO SARO’” debutta in occasione dell’Ottobre Alessandrino con due diverse presentazioni, il 2 e il 9 Ottobre (ore 11), nella sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio che lo sostiene nell’ambito del bando FUTURA.

Zonta Club Alessandria rinnova la collaborazione con l’Ottobre Alessandrino e, nelle due presentazionidi domani e del 9 ottobre, alcuni testimonial racconteranno la propria esperienza: Sabina Malgora, egittologa, presidente di Mummy Project, Simone Bigotti, Ceo di BBBell, Ambra Gaudenzi, gallerista con attività a Genova e Milano, Fabio Borlini allenatore di calcio, sveleranno se i loro sogni si sono esauditi e quale percorso hanno fatto per arrivarci.

IL PROGETTO – Nei giorni scorsi tutte le scuole primarie della provincia di Alessandria hanno ricevuto le informazioni per partecipare. IO SARÒ è un percorso educativo promosso da Zonta Club Alessandria, in collaborazione con Rose Gialle di Alessandria ETS e Fondazione Garbi, con il patrocinio di numerosi Comuni della provincia di Alessandria e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Nasce da una convinzione semplice: ogni bambino deve crescere sapendo che c’è un posto, per lei e per lui, nel mondo, e che può sviluppare il proprio potenziale.

INFO – Contattare Zonta Club Alessandria: tel. 339-8512631; email [email protected]

LE PAROLE – Nadia Biancato, presidente di Zonta Club Alessandria, spiega: “Il progetto non chiede ai bambini solo quale mestiere sognino di fare da grandi: li accompagna ad immaginare chi saranno come persone. La professione conta, ma contano ancora di più le qualità umane che ciascuno può coltivare per realizzare i propri sogni ed essere parte della propria comunità. Poiché se ne parla all’interno dell’Ottobre Alessandrino, Zonta Club Alessandria proporrà anche la visione del cortometraggio ‘Puoi essere ciò che vuoi’, scritto e diretto dagli studenti della media ‘Serena Pacelli’ di Altamura”.