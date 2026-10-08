Bologna, sequestrati 420 chili di hashish





BOLOGNA (ITALPRESS) – La Squadra Mobile di Bologna ha rinvenuto un quantitativo di circa 420 chilogrammi di hashish.

La droga, una volta introdotta sul mercato, avrebbe fruttato all’organizzazione criminale che gestiva il traffico illecito la cifra di 5 milioni. Sei le persone arrestate per avere concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, tra cui “gli insospettabili custodi settantenni”.

mgg/gtr