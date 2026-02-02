Bimbo lasciato a piedi nel Bellunese, autista chiede scusa e incontra i genitori

SAN VITO DI CADORE (BELLUNO) (ITALPRESS) – A “1Mattina news” pace fatta tra l’autista del bus che ha lasciato a piedi, nel Bellunese, sotto la neve, un bambino di 11 anni perché senza biglietto olimpico, e i genitori del piccolo. Salvatore Russotto, l’autista, è intervenuto questa mattina in diretta su Rai1, ringraziando il programma e l’inviato Alessandro Banchero per aver avergli fatto incontrare Andrea Zuccolotto e Maria Sole Vatalaro. L’incontro, durante il quale Russotto ha sporto le sue scuse alla famiglia, si è svolto nella giornata di ieri, a porte chiuse. Al termine i genitori hanno dichiarato di aver “compreso la sua situazione”, di voler evitare “questa gogna mediatica” nei confronti di Russotto e che per loro “la questione è chiusa”.

(Fonte video: Rai – 1Mattina news https://www.raiplay.it)