Migranti, Tajani “I trafficanti di esseri umani sono criminali assassini”

Feb 2, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Sappiamo che il ciclone Harry ha provocato la morte di molte persone che partivano dall’Africa: quando denunciamo i trafficanti di esseri umani dobbiamo definirli criminali assassini, non si fa partire una barca di migranti con una barca in tempesta perché significa condannarli a morte quasi certa”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa, a Palazzo d’Orleans, a Palermo, alla presenza del governatore Renato Schifani. “Abbiamo sempre soccorso tutti quelli che erano in mare, ma insistiamo affinché non si facciano partire: il problema va risolto a monte, perché questi signori non si preoccupano affatto che le persone fuggono da guerra e povertà ma solo di fare soldi”. xd6/xd8/vbo/mca1

