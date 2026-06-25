Euro digitale: primo via libera dal Parlamento UE

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Affari economici del Parlamento europeo ha approvato la proposta per l’introduzione dell’euro digitale, una nuova forma di moneta elettronica che affiancherà il contante senza sostituirlo. Il progetto, che dovrà essere esaminato dall’Assemblea plenaria e successivamente negoziato con il Consiglio dell’Unione europea, punta a creare una valuta digitale gestita dalla Banca Centrale Europea e pienamente convertibile in euro fisici. L’euro digitale funzionerebbe come un portafoglio elettronico accessibile a cittadini e imprese per effettuare pagamenti sia online sia offline, anche senza connessione internet. Le operazioni di base, come apertura del conto, detenzione della valuta e utilizzo dello strumento di pagamento, sarebbero gratis. Sono però previsti limiti alla quantità di euro digitali detenibili da singoli cittadini, mentre le imprese potrebbero conservarli solo temporaneamente per ricevere pagamenti. L’obiettivo dell’Unione europea è rafforzare l’autonomia strategica nel settore dei pagamenti digitali.

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