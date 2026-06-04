IN EVIDENZA

Arrestato a Salerno un uomo in possesso di oltre 10 kg di droga

Di

Giu 4, 2026


SALERNO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio in quanto, a seguito di una perquisizione, sono stati trovati hashish per un peso complessivo di circa 836 grammi, marijuana per un peso complessivo di circa 3,6 kg ed eroina per un peso complessivo di circa 5,3 kg, oltre a varia grammatura di cocaina. Trovato in suo possesso anche materiale per il confezionamento della droga.

trl/mca1

(Fonte video: Carabinieri Salerno)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Classe energetica immobili, un focus sui fondi UE per le ristrutturazioni green

Giu 4, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Croce Rossa Alessandria: nuova ambulanza donata dalla Fondazione CRAL

Giu 4, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Iran, Trump: “Colpiti duramente, accordo possibile nel fine settimana”

Giu 4, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Intercettati sulla Pedemontana Veneta con 31 chili di hashish, un arresto

Giu 4, 2026
TOP NEWS

Scoperta maxi evasione da 30 milioni con il bagarinaggio online

Giu 4, 2026
TOP NEWS

Finals Nba, New York vince gara 1 contro San Antonio

Giu 4, 2026
IN EVIDENZA

Classe energetica immobili, un focus sui fondi UE per le ristrutturazioni green

Giu 4, 2026