TOP NEWS

Intercettati sulla Pedemontana Veneta con 31 chili di hashish, un arresto

Di

Giu 4, 2026

VICENZA (ITALPRESS) – Oltre 31,4 chilogrammi di hashish sequestrati, tre bombe carta, un taser, un arresto e una denuncia. E’ il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Vicenza contro il traffico di stupefacenti nell’Alto vicentino.

I militari del Gruppo Vicenza, durante un controllo notturno lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, hanno notato due auto che sfrecciavano a forte velocità a poca distanza l’una dall’altra. Dopo averle fermate per un controllo, i finanzieri hanno scoperto nel bagagliaio di una delle vetture 750 panetti di hashish. Il conducente dell’auto, una vettura di grossa cilindrata poi sequestrata, è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere di Vicenza.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al coinvolgimento di altre due persone. Un albanese è stato denunciato a piede libero alla Procura per la detenzione abusiva di armi e materiale esplodente, poichè in casa custodiva tre ordigni artigianali e una pistola elettrica (taser). Una terza persona, trovata in possesso di una modica quantità di marijuana, è stata invece segnalata alla Prefettura.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Scoperta maxi evasione da 30 milioni con il bagarinaggio online

Giu 4, 2026
TOP NEWS

Finals Nba, New York vince gara 1 contro San Antonio

Giu 4, 2026
TOP NEWS

Trump “Dazi del 25% alle auto europee, Ue “Inaccettabile”

Mag 2, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Intercettati sulla Pedemontana Veneta con 31 chili di hashish, un arresto

Giu 4, 2026
TOP NEWS

Scoperta maxi evasione da 30 milioni con il bagarinaggio online

Giu 4, 2026
TOP NEWS

Finals Nba, New York vince gara 1 contro San Antonio

Giu 4, 2026
IN EVIDENZA

Classe energetica immobili, un focus sui fondi UE per le ristrutturazioni green

Giu 4, 2026