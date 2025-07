America’s Cup, De Luca “Ho letto, ma non mi hanno disturbato”

NAPOLI (ITALPRESS) – “La America’s Cup a Napoli? Ho letto anche io sui giornali di questo evento. Per delicatezza hanno pensato di non disturbarmi, forse pensavano che Napoli fosse in Scandinavia. Ne approfitto per ricordare che Napoli è nella Regione Campania e sarà necessario a un certo punto discuterne”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione della rassegna culturale “Un’Estate da Re – La grande musica alla Reggia di Caserta”. Il Governatore sottolinea con l’ironia il fatto che la Regione non sia stata coinvolta in modo diretto nell’operazione messa in campo per portare all’ombra del Vesuvio la rassegna di vela più famosa al mondo. “Però ho apprezzato molto – aggiunge sempre ironico De Luca – il fatto che non abbiano voluto disturbarci, è stato un gesto di grande rispetto e di grande sensibilità”.

