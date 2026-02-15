Alice D’Amato “La medaglia di Brignone mi ha emozionato”

MILANO (ITALPRESS) – “Queste Olimpiadi mi stanno dando delle emozioni incredibili, ho la pelle d’oca per queste atlete che riescono a mettere in mostra grande grinta e costanza. Poter assistere a queste imprese è d’ispirazione, l’oro di Federica Brignone mi ha colpito moltissimo per la storia che ha vissuto e quell’infortunio che ha avuto. Le faccio tanti complimenti, la sua medaglia mi ha colpito”. Così Alice D’Amato, oro olimpico nella trave ai Giochi di Parigi 2024, durante la sua visita a Casa Italia a Milano. Non è mancato un commento riguardo ai prossimi Giochi e al momento della ginnasta azzurra: “Ora sto cercando di godermi questo momento, sono cose che capitano una volta nella vita. Ogni momento è un insegnamento, vivo solo emozioni positive. Riguardo alle prossime Olimpiadi, mi sento di dire che mancano due anni e mezzo e ci sono ancora tanti obiettivi di mezzo, dai Mondiali agli Europei. Penso giorno dopo giorno, con l’obiettivo di arrivare al meglio a Los Angeles e conquistarmi un posto in squadra”.

pia/gm/gtr