Musica: è uscito ‘Ohana’, il nuovo singolo del cantautore Roccuzzo

Una canzone che celebra l’amore incondizionato e ricorda che l’amore vero non abbandona mai. Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=QvMKoTN4xiQ

“Ohana significa famiglia, e famiglia significa che nessuno viene mai abbandonato”. Da questo concetto nasce Ohana, il nuovo singolo di Roccuzzo, un brano che prende forma dall’esigenza profonda di raccontare la simbiosi e l’empatia che legano l’artista alla sua cagnolina: un amore che va oltre le parole e che trova espressione ogni volta che si trasforma in musica.

Partendo da questo nucleo emotivo, la scrittura del brano, curata insieme a Giovanni Segreti Bruno, Luca Napolitano e al maestro Maurizio Fabrizio (uno dei compositori più importanti d’Italia), esplora i temi dell’amore incondizionato, dell’empatia, della famiglia e dell’abbandono. Ohana è un viaggio emotivo che mette in discussione il pregiudizio secondo cui gli animali non provano sentimenti, affermando con forza che le emozioni esistono, anche quando vengono vissute ed espresse in forme diverse.

CREDITI – L’arrangiamento, firmato da Artù10000000 con la collaborazione di Luca Napolitano, dona al brano profondità e intensità, rafforzando il racconto musicale. Il mix è stato curato da Emanuele Donnini e Arturo De Biasi presso Joseba Studio, mentre il mastering è opera di Matteo Quadraruopolo. La regia del videoclip è a cura di Marko Carbone.

Roccuzzo oggi è affiancato dal team Gianna Martorella, Gianni Testa e l’etichetta Joseba Label.

BIOGRAFIA – Giuseppe Roccuzzo si fa conoscere al grande pubblico nel 2020 grazie alla sua partecipazione a X Factor, dove conquista giudici e spettatori con una toccante interpretazione di Promettimi. La sua esibizione diventa il video più virale dell’edizione e lo porta nella classifica dei singoli più acquistati in Italia nello stesso anno. Dopo l’esperienza TV, intraprende un percorso da cantautore, pubblicando diversi singoli che ottengono ottimi riscontri e vengono trasmessi da importanti emittenti radiofoniche nazionali, tra cui Radio Italia e Radio Deejay. La sua voce unica e intensa lo porta a esibirsi in eventi esclusivi organizzati da celebri calciatori della Serie A, tra cui membri delle squadre Inter e Milan. Nel 2024 partecipa, insieme a sua madre, a The Voice Generations, arrivando in finale e collezionando milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali.