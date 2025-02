ROMA (ITALPRESS) – “Viviamo in un’epoca in cui la trasformazione digitale ci impone di cooperare per gestire insieme i dati che attengono alla materia complessa del commercio internazionale, quindi è una grande joint venture che testimonia come i rapporti tra l’Italia e il Vaticano siano straordinari”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse a margine della firma del protocollo di intesa col Vaticano.

