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Alemanno “Sta a Meloni aprire confronto con Futuro Nazionale”

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Set 19, 2026


ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) – “Il generale Vannacci ha detto con chiarezza che se Giorgia Meloni lo chiama, se si fa sentire, lui è disponibile a parlare e confrontarsi, lei è il leader del centrodestra, quindi sta a lei alzare il telefono e aprire un confronto con Futuro Nazionale”. Lo ha detto Gianni Alemanno, parlando a margine della due giorni di Futuro Nazionale, “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”. Alemanno ha poi chiarito: “Per noi ci sono dei punti inderogabili come quello del termine delle sanzioni alla Russia e degli aiuti all’Ucraina, una critica forte all’Unione Europea e un recupero forte dei nostri valori, soprattutto sul tema dell’immigrazione”.

xc3/sat/mca3

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