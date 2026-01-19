Alemanno “Sta a Meloni aprire confronto con Futuro Nazionale”

ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) – “Il generale Vannacci ha detto con chiarezza che se Giorgia Meloni lo chiama, se si fa sentire, lui è disponibile a parlare e confrontarsi, lei è il leader del centrodestra, quindi sta a lei alzare il telefono e aprire un confronto con Futuro Nazionale”. Lo ha detto Gianni Alemanno, parlando a margine della due giorni di Futuro Nazionale, “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”. Alemanno ha poi chiarito: “Per noi ci sono dei punti inderogabili come quello del termine delle sanzioni alla Russia e degli aiuti all’Ucraina, una critica forte all’Unione Europea e un recupero forte dei nostri valori, soprattutto sul tema dell’immigrazione”.

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