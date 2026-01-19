Fiera del Levante, Frulli “Creiamo infrastruttura pronta per sfide del futuro”





BARI (ITALPRESS) – “Fiera del Levante è la storia della città e della Regione, ma, per quello che abbiamo visto e per quello che hanno detto il ministro, il presidente della Regione e il sindaco, è anche la storia dell’Italia. Non a caso abbiamo detto che siamo al centro del Mediterraneo. Il lavoro che stiamo facendo, grazie alla coesione e alla visione comune dell’Ente Fiera e dei soci di Nuova Fiera del Levante, Camera di Commercio e BolognaFiere, oltre al supporto strategico di Comune e Regione, ci porterà a creare un’infrastruttura pronta e adeguata ad affrontare i tempi delle nuove fiere e le nuove sfide che il mercato ci propone. Il futuro è sempre positivo”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli a margine della cerimonia inaugurale dell’89esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante. xa2/vbo/mca1