Alemanno “Futuro Nazionale pronto alle elezioni”

ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) – “Noi chiediamo le elezioni e siamo pronti, nonostante il tentativo di fare uno sgambetto a Futuro Nazionale moltiplicando in maniera vertiginosa e vergognosa il numero delle firme che bisogna raccogliere”. Lo ha detto Gianni Alemanno, parlando a margine della due giorni di Futuro Nazionale, “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”. “Siamo pronti, sollecitiamo Giorgia Meloni a porre termine ad un’esperienza di governo che non produce più nulla – ha aggiunto.

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