Decaro “Chiedo al governo Taranto e sanità Puglia fuori da campagna elettorale”





BARI (ITALPRESS) – “Abbiamo provato a tenere tutti un profilo istituzionale. Io chiedo al Governo di sottrarre la Puglia dalla prossima campagna elettorale, o almeno alcuni temi che riguardano la Puglia. Affronteremo un periodo di confronto, come è giusto che sia, anche di scontro, come è giusto che sia, ma ci sono temi, penso a Taranto e alla sanità, che vanno tenuti fuori dalle polemiche perché parliamo della vita di migliaia di persone. Non ho elencato i risultati di questi mesi, se non qualcuno. I dati economici sono importanti: ho citato quelli dell’Istat sull’occupazione, però vanno letti in chiaroscuro, perché sono anche il frutto di un ciclo di programmazione legato al PNRR e alle politiche di coesione che si sta concludendo. Anche sull’occupazione ci sono risultati importanti, ma va ricordato che si tratta ancora di lavoro intermittente e concentrato in settori a basso valore aggiunto. Quindi è necessaria una lettura in chiaroscuro. Il ministro l’avevo già incontrato due giorni fa sui temi del turismo. Non mi aspettavo anticipazioni sulla legge di bilancio, che è quello che stiamo aspettando tutti, in particolare le Regioni per quanto riguarda le risorse per il Fondo sanitario nazionale. Arriveranno, credo, nei prossimi giorni. Non arriveranno dal ministro Giorgetti? Allora, presidente Meloni, aspettiamo, siamo in attesa. Come ho detto più volte, credo che questo sia il momento di lavorare insieme, non di cercare facili polemiche”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro a margine della cerimonia inaugurale dell’89esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante.

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