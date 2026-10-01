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Ue, Meloni “Inviata lettera a von der Leyen sulla flessibilità aggiuntiva”

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Ott 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Ho inviato una lettera a von der Leyen sul problema dell’impatto sui conti pubblici per l’aumento dell’inflazione rispetto all’inflazione programmata. E’ un problema che ha l’Italia e tutti gli Stati membri e non si può non tenere in considerazione questo cambio dei conti. Chiediamo che anche questo venga considerato, non siamo gli unici a farlo ma è un tema che abbiamo chiesto di discutere all’Ecofin e al prossimo Consiglio europeo che si terrà tra due settimane”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione dell’evento per gli 80 anni della CNA.

sat/gsl
(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

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